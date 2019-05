Assemblée générale ordinaire d'Espace Real Estate Holding SA

Approbation de toutes les demandes du conseil d'administration

L'assemblée générale ordinaire s'est tenue le 23 mai 2019 dans la Landhaus à Soleure. L'assemblée générale a approuvé à sa grande majorité toutes les demandes du conseil d'administration.

Dividende fiscalement avantageux provenant des réserves issues d'apports en capitaux

À la demande du conseil d'administration, l'assemblée générale a décidé de verser un dividende inchangé par rapport à l'année précédente de 4,75 CHF par action nominative à partir des réserves issues d'apports en capitaux. Ce dividende est exonéré de l'impôt anticipé et, pour les particuliers domiciliés en Suisse, exonéré de l'impôt sur le revenu.

Élection au conseil d'administration et à la commission de rémunération

Après de nombreuses années d'activité, le président du conseil d'administration, Dr Christoph M. Müller, ainsi que le membre du conseil d'administration Jörg Kaufmann renoncent à une réélection pour une nouvelle durée de mandat pour raison d'âge. La société leur est infiniment reconnaissante.

Les actionnaires élisent nouveau président le membre de longue date du conseil d'administration Dr Andreas Hauswirth.

Le membre du conseil d'administration Theodor F. Kocher a été réélu pour une nouvelle durée de mandat.

Les actionnaires ont élu nouveaux membres du conseil d'administration Stephan A. Müller et Ueli Winzenried.

Par ailleurs, tous les membres du nouveau conseil d'administration ont été élus pour un mandat d'un an au sein de la commission de rémunération.

Perspective

Avant le traitement des thèmes officiellement à l'ordre du jour, le président du conseil d'administration, DrChristoph M. Müller, et le président de la direction, Lars Egger, ont présenté l'exercice écoulé et les développements actuels du portefeuille immobilier aux actionnaires présents.

La société dispose de projets prometteurs de constructions neuves et de rénovation sur des emplacements attractifs. La base en fonds propres est solide, la structure des échéances des fonds étrangers est favorable. Pour cette raison, le conseil d'administration et la direction sont convaincus que les conditions d'un développement durable et profitable de la société sont réunies.

