Assemblée générale ordinaire et extraordinaire de Theraclion du 22 juin 2021

THERACLION (ISIN : FR0010120402 ; Memo : ALTHE, éligible PEA-PME), société innovante spécialisée dans le traitement par échothérapie (utilisant les Ultrasons Focalisés de Haute Intensité ou HIFU), annonce les résultats de son assemblée générale ordinaire et extraordinaire qui s’est tenue ce jour, à huis clos, hors de la présence physique des actionnaires ou des autres personnes ayant le droit d’y assister, conformément aux dispositions de l’Ordonnance n° 2020-231 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19. L’assemblée générale a pu être suivie en direct par les actionnaires et la retransmission est accessible en différé sur le site internet de la Société (www.theraclion.fr).

Lors de cette assemblée générale ordinaire et extraordinaire annuelle de la Société, tenue avec un quorum de 41,83 %, l’ensemble des résolutions de la compétence de l’assemblée ordinaire et extraordinaire agréées par le conseil d’administration ont été adoptées à une très large majorité.

Les actionnaires ont notamment approuvé :

- les comptes annuels de l’exercice 2020, le résultat de l’exercice 2020 et son affectation ;

- la ratification de la cooptation de Monsieur Mehdi El Glaoui en tant qu’administrateur ;

- l’autorisation donnée au conseil d’administration de mettre en œuvre un programme de rachat d’actions ;

- le renouvellement des autorisations financières accordées au conseil d’administration pour procéder à des augmentations de capital avec ou sans maintien du droit préférentiel de souscription ;

- l’autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social de la Société par voie d’annulation d’actions rachetées dans le cadre du programme de rachat d’actions ;

- les autorisations données au conseil d’administration d’attribuer gratuitement des actions de la Société et d’attribuer des options de souscription ou d’achat d’actions au profit des salariés et des mandataires sociaux éligibles ;

- la continuation de l’activité de la Société conformément aux dispositions de l’article L. 225-248 alinéa 1 du Code de commerce.

Toutes les informations relatives à l’assemblée générale sont disponibles sur le site Internet de Theraclion, www.theraclion.fr, dans la rubrique Investisseurs / Documentation / Assemblée générale. Le détail des votes par résolution sera également disponible dans cette rubrique dans les conditions légales et réglementaires.

À propos de Theraclion

Theraclion développe une solution innovante d’Echothérapie de haute technologie utilisant des ultrasons focalisés à haute intensité pour le traitement des varices, SONOVEIN®. La solution, qui a obtenu le marquage CE en avril 2019, s’appuie sur la forte expertise développée depuis plusieurs années par Theraclion en Echothérapie pour les traitements de l’ablation non invasive des adénofibromes du sein et des nodules thyroïdiens avec sa solution ECHOPULSE®. Les optimisations technologiques d’ECHOPULSE ont permis de concevoir SONOVEIN pour offrir la seule thérapie d'ablation non invasive des varices. Une salle d’opération n’est pas nécessaire et le traitement peut être conduit dans un cabinet médical ou en clinique. La pathologie veineuse est fortement répandue dans le monde et génère environ 5 millions de procédures de traitement par an, selon Millenium research Varicose Vein Device Market Study 2015. Les solutions technologiques de Theraclion reposent sur un outil exploitant les ultrasons médicaux, de haute technologie, précis, facile d’utilisation et de manipulation pour les praticiens.

Localisée à Malakoff, près de Paris, Theraclion rassemble une équipe de 25 personnes dont plus de la moitié sont dédiées à la R&D et aux essais cliniques.

Pour plus d’information, n’hésitez pas à vous rendre sur le site internet de Theraclion : www.theraclion.com et sur le site dédié aux patients : www.echotherapie.fr

Theraclion est coté sur Euronext Growth Paris

Éligible au dispositif PEA-PME

Mnémonique : ALTHE – Code ISIN : FR0010120402

LEI: 9695007X7HA7A1GCYD29

