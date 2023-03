Après la fixation du dividende, la rémunération des dirigeants est le sujet qui préoccupe le plus les actionnaires, selon notre sondage exclusif sur les assemblées générales et le vote en direct. Dans les semaines à venir, vont avoir lieu des centaines d'assemblées générales d'entreprises cotées. Elles vous donneront l'occasion de faire entendre votre droit de copropriétaire des sociétés dont vous êtes actionnaires.

L’engagement actionnarial, et notamment le vote aux Assemblées Générales, est sans doute l’outil le plus puissant pour que les entreprises aient un impact positif sur la société et l'environnement. Cet engagement n'est que la manifestation du fait que les actionnaires sont les propriétaires de l’entreprise et qu'à ce titre, ils sont légitimes à disposer d'une certaine influence.

Les actionnaires demandent le vote à distance

Le sondage 2023 réalisé par Zonebourse sur les attentes des actionnaires est clair : les actionnaires veulent pouvoir voter à distance.

Des questions fondamentales sont posées lors de ces réunions. Par exemple :

Le calendrier des événements de sociétés cotées de Zonebourse

Vous pouvez retrouver la liste des assemblées générales à venir dans l'agenda financier des sociétés de Zonebourse. A partir des données collectées par FactSet, nous vous mettons à disposition un outil de recherche clair et efficace pour trouver les assemblées générales de plusieurs dizaines de milliers de sociétés, mais aussi d'autres informations comme la date de détachement des dividendes. Tout se passe dans le calendrier des sociétés Zonebourse, qui vous permet de filtrer les pays, les capitalisations ou les secteurs. Vous pouvez aussi d'un coup d'œil visualiser toutes les sociétés présentes dans vos listes Zonebourse.

