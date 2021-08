Association Canadienne du Vapotage : L'interdiction des arômes de vape va déclencher un marché gris potentiellement mortel

BEAMSVILLE, Ontario, 18 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Depuis que le gouvernement fédéral a proposé d'interdire les produits de vape aromatisés, l'intérêt pour le e-liquide DIY (Do It Yourself) a bondi. Auparavant, 100 000 Canadiens ont dit au gouvernement qu'une interdiction des arômes pourrait les pousser à recommencer à fumer. Désespérés de vouloir rester non-fumeurs, des milliers de fumeurs se sont rendus sur des forums internet pour apprendre à mélanger leur propre e-liquide. L'Association canadienne du vapotage (ACV) craint que les mélangeurs inexpérimentés n'utilisent des ingrédients nocifs qui présentent un risque sérieux pour leur santé.



On parle alors de marché gris, car l'approvisionnement en matières premières sera légal et les matériaux facilement accessibles. Les arômes et la glycérine seront facilement acquis dans les épiceries et les magasins de fournitures de boulangerie et la nicotine sera achetée en ligne par des vendeurs étrangers. Cette situation est préoccupante car si le e-liquide est simple à fabriquer, les arômes et la glycérine posent un danger pour l'inhalation. De nombreux arômes facilement accessibles sont vendus à des fins d'aromatisation alimentaire et contiennent des huiles, des alcools et d'autres additifs qui peuvent provoquer des maladies graves ou la mort s'ils sont inhalés. Les fabricants d'arômes ne sont pas tenus de préciser si les arômes sont solubles dans l'huile, l'eau ou l'alcool, et ils ne savent pas non plus que ces produits peuvent être achetés pour être inhalés. En cas d'inhalation, l'huile et l'alcool présentent des risques graves pour la santé. L'épidémie de maladie pulmonaire (EVALI) a été causée par des produits de cannabis illicites qui contenaient de l'acétate de vitamine E. L'acétate de vitamine E est à base d'huile, similaire à de nombreux arômes de qualité alimentaire destinés à la pâtisserie. L'épidémie de l'EVALI devrait servir d'avertissement sur les dangers de la prohibition.

Bien qu'il s'agisse d'un problème moins grave que celui des arômes à base d'huile, la plupart des préparateurs à domicile n'ont pas été formés à la manipulation de la nicotine. La nicotine est disponible sous différents formats. Le plus souvent, la nicotine achetée pour le DIY est diluée, mais la nicotine brute est également disponible pour les consommateurs. La nicotine brute a le potentiel d'être mortelle en quantité suffisante. Une étude a révélé que sur les e-liquides pour DIY fournis pour être testés, 75 % des échantillons fournis présentaient une concentration inférieure à 20 % de la concentration prévue. Si l'on suppose que les mélangeurs à domicile ont l'intention de faire des concentrations standard, le risque est faible, mais on peut craindre que les jeunes essaient de faire des concentrations très élevées. En outre, les erreurs de calcul de la quantité de nicotine nécessaire sont susceptibles de provoquer des maladies.

Le tabac de contrebande est, pour la plupart, produit par des organisations à grande échelle. Cela s'explique par le fait que les plants de tabac ne peuvent pas être facilement cultivés chez les particuliers, alors que le e-liquide peut être facilement produit par des installations domestiques simples. En plus des canaux étrangers existants, les mélangeurs de DIY commenceront inévitablement à vendre des produits faits maison à d'autres personnes. Il est très probable qu'un segment du marché revienne à des entreprises à domicile comparables à celles des débuts de l'industrie. La différence est que les premiers e-liquides étaient produits par des amateurs de vapotage bien avertis. Il existe maintenant un marché et une demande établis qui seront comblés de manière irresponsable.

De plus, le Canada a récemment mis en place un règlement sur les contenants protège-enfants (CRC) afin d'empêcher les jeunes enfants d'ingérer accidentellement de la nicotine. En général, la nicotine n'est pas particulièrement dangereuse, mais de fortes doses de nicotine consommées par de jeunes enfants pourraient entraîner une hospitalisation. Les mélangeurs de DIY sont susceptibles d'acheter les bouteilles les plus économiques ou les plus faciles d'accès et de renoncer aux précautions de sécurité pour les enfants.

Les jeunes qui ont acheté des capsules de THC illicites sont peu nombreux par rapport aux dizaines de milliers qui sont susceptibles d'acheter des arômes pour leur e-liquide. Le potentiel d'un EVALI secondaire et d'un marché gris au Canada est une préoccupation dominante chez les fabricants et les boutiques de vape. Ce danger inhérent résonne dans les sondages où les répondants déclarent ouvertement qu'ils ont l'intention de défier la loi, et facilement. Lorsque l'objectif national est de réduire les méfaits, laisser ces consommateurs sans produits adéquats risque de détruire la santé du plus grand nombre. Les règlements proposés manquent complètement la cible.

" Bien que des restrictions sur les arômes aient été proposées pour protéger les jeunes, les marchés noir et gris rendent tous les Canadiens plus susceptibles de subir des dommages. 45 000 Canadiens mourront cette année de maladies liées au tabac. La lutte contre le tabagisme a perdu de vue son mandat de mettre fin à l'utilisation du tabac combustible. La restriction des produits de réduction des méfaits va à l'encontre des efforts de réduction du tabagisme", a déclaré Darryl Tempest, directeur général de la CVA.