Association Canadienne du Vapotage: L'interdiction proposée des arômes ne tient pas compte de la négligence de la santé mentale des jeunes

BEAMSVILLE, Ontario, 24 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le bien-être des jeunes au Canada a connu un déclin au cours des dernières années. Les chiffres stupéfiants démontrent que la santé mentale perçue avec une mention de mauvaise/faible a plus que doublé en 2018 chez les jeunes. Alors que les partisans des restrictions d'arômes citent souvent des enquêtes constatant que certains jeunes indiquent que les arômes sont une raison de consommation, ils ignorent les mêmes données d'enquête qui indiquent que la santé mentale est un élément moteur. Les jeunes Canadiens se sont exprimés sur leur santé mentale et leur besoin de conseils, et grâce à des études avant-gardistes, il devient évident que leurs demandes sont valables et pressantes.



Une étude menée en Colombie-Britannique a interrogé les jeunes sur l'abandon du vapotage; 24 % d'entre eux ont déclaré que le vapotage avait amélioré leur santé mentale et 11 % ont indiqué qu'une consultation en santé mentale les aiderait à cesser de vapoter. Dans leurs commentaires, les jeunes demandent que l'on adopte des approches sans jugement et sans gêne pour arrêter de fumer, ainsi qu'une éducation sur la façon d'arrêter. Bien qu'il puisse sembler évident qu'une stratégie fédérale décrive le soutien et la gestion du stress pour les jeunes, la bataille a été dirigée à tort vers les arômes.

Des études modernes et novatrices menées aux États-Unis démontrent l'efficacité potentielle de l'appel aux jeunes par le biais de leur santé mentale. Dans leur étude récente, l'hôpital pour enfants UPMC de Pittsburgh montre que la fixation d'objectifs et un soutien parental fort réduisent la probabilité que les jeunes vapotent. Une orientation positive vers l'avenir et des niveaux élevés de surveillance parentale étaient tous deux liés à une prévalence de 10 à 25 % inférieure de la consommation récente ou passée de vapotage, par rapport aux pairs ayant obtenu des scores plus faibles pour ces facteurs de protection. Les chercheurs de Yale ont mis au point un jeu vidéo, auquel on peut jouer à l'aide d'un casque de réalité virtuelle, qui non seulement informe les adolescents sur la dépendance à la nicotine et le vapotage, mais leur apprend aussi à dire non au tabagisme tout en gardant leur sang-froid et leur dignité. Le taux d'achèvement a été de 80 % et les élèves ont déclaré que leur expérience de jeu était satisfaisante. Ces études démontrent le potentiel absolu qu'il y a à contrôler la narrative et à offrir aux jeunes l'éducation et le soutien dont ils ont besoin pour éviter les dépendances à l'avenir. En étant responsabilisés dans leurs propres décisions, ils acquièrent les compétences nécessaires pour faire face aux tentations.

"Il est impératif que les jeunes apprennent à faire face à des émotions fortes et à gérer leur santé mentale plutôt que d'utiliser la nicotine comme une béquille. Pour cela, il faut des programmes à sécurité intégrée qui permettent une éducation associée à une prise de conscience des enjeux sociaux et des impératifs qui les entourent", a déclaré Darryl Tempest, directeur général de la CVA.

La solution au problème du vapotage chez les jeunes ne se trouvera pas dans un changement de réglementation. Le plaisir d'apprécier les saveurs est universel, et il existe des milliers de produits aromatisés dans la nourriture et les boissons. Pour réussir, il est essentiel de s'attaquer à l'état de santé mentale des jeunes et de les éduquer pour qu'ils fassent de bons choix maintenant et à l'avenir. Alors que le Canada tente de limiter l'efficacité des produits de vapotage en supprimant les arômes, il ne tient pas compte du fait que la santé mentale est un facteur important et joue un rôle central dans la réduction de la prévalence du vapotage au Canada.

Contact Info:

Darryl Tempest

Executive Director

dtempest@thecva.org

647-274-1867