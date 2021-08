Association Canadienne du Vapotage : La proposition de réglementation de la vape stimulera un marché noir puissant

BEAMSVILLE, Ontario, 23 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Depuis le déclenchement des élections, plus de 800 Canadiens sont morts de maladies liées au tabagisme. La proposition actuelle d'interdire les produits de vapotage aromatisés, de l'aveu même de Santé Canada, entraînera une augmentation du tabagisme. Le risque d'émergence d'un marché noir parallèle est également reconnu, mais l'ampleur probable de cette filière a été gravement sous-estimée.



La position du Canada sur les produits de vape aromatisés est contraire aux résultats historiques connus de la prohibition. La taxation extrêmement élevée des cigarettes a donné naissance à un marché noir extraordinairement fort. Selon la GRC, il existe plus de 50 usines illégales de cigarettes et plus de 300 fumoirs en Ontario et au Québec. En outre, plus de 175 groupes liés au crime organisé tirent un profit considérable du tabac illégal. Le gouvernement canadien a estimé que le tabac de contrebande représente environ 30 % de l'ensemble du marché canadien du tabac. Le commerce du tabac de contrebande valait près de 2,6 milliards de dollars en 2008 et la part du tabac de contrebande dans l'ensemble de l'économie souterraine est en hausse depuis 2002.

Le e-liquide est composé de seulement 4 ingrédients et est simple à fabriquer. Cette facilité de fabrication, associée à la demande de produits de vapotage, fait du e-liquide un produit attractif pour les vendeurs du marché noir. Si une interdiction des arômes est mise en œuvre, il est inévitable que le marché de la contrebande prospère, et l'ampleur qui en résulte pourrait dépasser celle du tabac.

"Historiquement, la prohibition a échoué et la restriction des arômes de vape ne sera pas différente. Rien ne prouve que les restrictions d'arômes réduisent l'usage chez les jeunes, mais il existe de nombreuses preuves que la prohibition augmentera les taux de tabagisme, renforcera les circuits illicites et mettra en péril la sécurité des Canadiens. La proposition précipitée accorde une valeur extrêmement faible à la vie humaine et ne parvient pas à équilibrer correctement les résultats négatifs. Il ne devrait pas y avoir de nouvelle réglementation tant que les conséquences involontaires n'auront pas été correctement évaluées", a déclaré Darryl Tempest, directeur général de la CVA.

Chaque année, 45 000 Canadiens meurent du tabagisme. Il a été prouvé que le vapotage est 95 % moins nocif que le tabagisme et qu'il constitue l'aide la plus efficace pour arrêter de fumer. La science émergente montre que les arômes sont un élément essentiel pour l'abstinence tabagique et l'adoption par les fumeurs. Les restrictions sur les arômes compromettront l'efficacité des produits de vapotage pour arrêter de fumer et financeront davantage le crime organisé.

