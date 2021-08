Association Canadienne du Vapotage : Le vapotage chez les jeunes est en déclin

BEAMSVILLE, Ontario, 17 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- En seulement 3 jours depuis que le Premier ministre Trudeau a déclenché les élections fédérales, 300 Canadiens sont morts de maladies liées au tabagisme. Le gouvernement fédéral a proposé des restrictions sur les produits de vapotage aromatisés, ce qui, selon Santé Canada, entraînera une augmentation du tabagisme. La justification de cette proposition est la croyance erronée que les restrictions sur les arômes réduiront le taux de vapotage chez les jeunes.



Les restrictions sur les arômes ont été proposées pour réduire l'utilisation par les jeunes et prévenir les dommages et la dépendance, bien que les taux de jeunes soient déjà en baisse. L'Enquête canadienne sur le tabac et le vapotage, 2020, a révélé que le vapotage chez les jeunes a diminué depuis 2019. Actuellement, le taux de vapotage quotidien des jeunes est de 4,7 % et Santé Canada s'attend à ce que le plafond de nicotine récemment mis en place réduise encore plus l'utilisation et l'expérimentation.

"Les taux de vapotage quotidien et de dépendance des jeunes sont en fait assez faibles et les experts de la lutte antitabac s'attendent à ce qu'ils continuent de baisser. En général, les taux de tabagisme chez les jeunes sont examinés à partir de données sur le nombre de jeunes qui ont essayé de vapoter au cours des 30 derniers jours. Il s'agit d'un mauvais indicateur pour fonder une réglementation, car il représente l'expérimentation et non l'usage habituel. Les jeunes qui essaient de vapoter une fois lors d'une fête sont inclus dans ce chiffre. Ces enquêtes sont également trompeuses car elles incluent les répondants ayant l'âge de la majorité. Si ces répondants étaient exclus de l'enquête, le vapotage quotidien chez les mineurs serait d'environ 2 %", a déclaré Darryl Tempest, directeur exécutif de la CVA.

Si les autres produits pour adultes étaient réglementés de la même manière que l'utilisation de la vape au cours des 30 derniers jours, le cannabis et l'alcool nécessiteraient de sévères restrictions, car la prévalence de l'utilisation quotidienne et de l'utilisation au cours des 30 derniers jours est supérieure à celle du vapotage. L'alcool est considérablement plus nocif que le vapotage et, bien que sa consommation soit beaucoup plus répandue que le vapotage chez les jeunes, des restrictions de goût n'ont pas été considérées. Cela est probablement dû au fait que, comme pour le vapotage, les jeunes ne consomment pas l'alcool pour les arômes.

Le Canada s'est fixé comme objectif de réduire la prévalence du tabagisme à 5 % ou moins d'ici 2035. La restriction des arômes poussera des milliers de fumeurs à recommencer à fumer et mettra en péril les objectifs actuels de réduction du tabagisme. La CVA demande à Santé Canada de renoncer à l'interdiction des arômes et de se concentrer plutôt sur des méthodes prouvées, comme l'intensification des programmes de conformité de la loi et d'éducation.

