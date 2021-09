Association Canadienne du Vapotage : Une étude historique sur le vapotage exhorte les autorités de réglementation à trouver un équilibre entre la réduction des risques et la protection des jeunes

BEAMSVILLE, Ontario, 16 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Un groupe collectif de 15 scientifiques, spécialisés dans la recherche sur les dépendances et le tabagisme, ont diffusé un essai, publié par l'American Public Health Association, appelant à une approche plus équilibrée de la réglementation du vapotage. L'essai passe en revue les preuves de l'efficacité du vapotage, le risque relatif et les préoccupations concernant le vapotage chez les jeunes. L'appel des auteurs en faveur d'une réglementation équilibrée est amplifié par les 3 300 Canadiens qui sont décédés de maladies liées au tabagisme depuis le début de l'élection.



"Beaucoup, y compris les auteurs de cet article, croient que le vapotage peut être bénéfique pour la santé publique, étant donné les preuves substantielles qui soutiennent le potentiel du vapotage pour réduire les ravages du tabagisme. Notre objectif est d'encourager une prise en compte plus équilibrée du vapotage dans le domaine de la santé publique, dans les médias et dans les milieux politiques", ont déclaré les auteurs.

Cette déclaration fait écho aux conclusions des agences de santé du monde entier. Entre autres, le Royaume-Uni, la Nouvelle-Zélande, la France et le Canada ont tous déclaré que le vapotage était nettement moins nocif que le tabac combustible. Malgré ces déclarations, la désinformation concernant le vapotage laisse de nombreux fumeurs dans l'incertitude quant au risque relatif du vapotage.

"Bien que ce ne soit pas le mot de la fin, l'ensemble des preuves indique que le vapotage fréquent augmente l'arrêt du tabac chez les adultes. Les fumeurs qui ne parviennent pas à arrêter de fumer avec des méthodes de sevrage fondées sur des preuves devraient être bien informés des risques relatifs du vapotage et du tabagisme et du potentiel du vapotage pour les aider à arrêter de fumer", ont déclaré les auteurs.

"Le sujet du vapotage est devenu politiquement chargé. Suivre la science sur le vapotage est devenu politiquement gênant car les organisations anti-vapotage ont fait passer un discours erroné selon lequel tout soutien à la réduction des méfaits du tabac est un échec dans la protection des jeunes. Cela a créé un manque de volonté politique pour adopter pleinement le vapotage. Le Canada doit envoyer un message clair aux Canadiens : les jeunes et les non-fumeurs ne devraient pas vapoter, mais pour les fumeurs, passer au vapotage peut améliorer les résultats pour la santé ", a déclaré Darryl Tempest, directeur exécutif de l'Association canadienne du vapotage.

"Nous partageons les préoccupations très légitimes concernant le vapotage chez les jeunes avec l'ensemble du secteur de la santé publique. Notre objectif est de mettre ces préoccupations en perspective. Nous sommes d'accord avec l'ancien chirurgien général C. Everett Koop qui, en 1998, a insisté sur le fait que "tandis que nous prenons toutes les mesures pour sauver nos enfants des ravages du tabac, nous devrions démontrer que notre engagement envers ceux qui sont déjà dépendants... n'expirera jamais". Ces derniers semblent aujourd'hui en danger", concluent les auteurs.

