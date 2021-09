Association Canadienne du Vapotage : Une interdiction des arômes de vape aura un impact négatif sur l'économie canadienne

BEAMSVILLE, Ontario, 02 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- En surface, toute organisation participant à l'économie canadienne est caractérisée par ses consommateurs et ses ventes - en fin de compte, c'est le résultat net qui est l'objet de l'examen. Il est rare que l'on prenne le temps de considérer les immenses contributions d'une organisation, sans parler d'une industrie, au cours d'une année donnée. L'Association canadienne du vapotage a évalué que chaque dollar dépensé dans l'industrie vaut 2,70$ pour l'économie canadienne. L'impact significatif se répercute encore davantage lorsque des professionnels sont engagés à l'extérieur par l'industrie. Une interdiction des arômes aurait de graves conséquences économiques sur une économie actuellement perturbée.



Selon Santé Canada, "le coût annuel estimé de la morbidité [liée au tabac] est de 2 600 $ (dollars de 2019) pour un adulte de 27 ans et plus qui fume." Ce montant est considérablement réduit lorsqu'une personne vape, car le vapotage est jusqu'à 95 % moins nocif. Un individu qui réduit sa consommation de cigarettes traditionnelles grâce au vapotage est exposé à moins de produits chimiques, car la combustion causée par le tabagisme est considérablement plus dommageable. Ce coût et ce fardeau pour l'économie sont allégés par ceux qui vapotent plutôt que de fumer.

Au Canada, une enquête menée par l'industrie a révélé que les fumeurs dépensent en moyenne 1 200$ dollars par an en produits. Parmi les dépenses qui contribuent à l'économie, il y a les salaires des employés qui représentent 276 $ (23 %) et une variété de taxes, y compris l'impôt sur le revenu provincial, fédéral et des sociétés, qui s'élèvent ensemble à 360 $ (30 %).

”En combinant le coût annuel de la morbidité, les salaires et les taxes, on obtient une perspective sur le montant qui est restitué à la nation. Chaque dollar dépensé dans l'industrie du vapotage rapporte 2,70$ à l'économie canadienne. Ce montant ne comprend pas les services des professionnels externes, notamment les comptables, les avocats, les sociétés de logiciels, les graphistes, etc. L'industrie du vapotage joue un rôle essentiel dans l'économie actuellement fragile et une interdiction des arômes mettrait en péril bien plus que le vendeur individuel. ” Darryl Tempest, directeur exécutif de la CVA.

L'interdiction des arômes en Nouvelle-Écosse, où près de 90 % des boutiques spécialisées dans la vape ont fermé leurs portes en l'espace de trois mois, est une source d'inquiétude. Il s'agit d'une mise en garde contre une interdiction nationale des arômes qui pourrait entraîner des répercussions similaires sur l'ensemble de l'industrie canadienne du vapotage et sur l'économie canadienne.

