Association canadienne du vapotage : Il n'y a pas de bonne façon d'arrêter de fumer

BEAMSVILLE, Ontario, 10 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'Association canadienne du vapotage (CVA) soutient toutes les méthodes de renoncement au tabac, mais en raison de l'abondance de la désinformation entourant le vapotage, l'organisation a mis l'accent sur la sensibilisation des fumeurs au fait que le vapotage est à la fois efficace et nettement moins nocif que le tabagisme. Depuis le déclenchement des élections, 2 600 fumeurs sont morts de maladies liées au tabagisme. Le vapotage présente une opportunité inégalée de réduire les taux de tabagisme.



En 2016, le Royal College of Physicians a conclu que le vapotage est au moins 95 % moins nocif que le tabagisme. Depuis, Public Health England a mené des études annuelles indépendantes pour valider davantage ces conclusions et, à ce jour, toutes les études ont montré les mêmes résultats positifs.

Plus récemment, un examen international réalisé par Cochrane, un réseau mondial de chercheurs indépendants, a passé en revue 50 des principales études sur l'efficacité du vapotage. L'étude a montré que les fumeurs qui utilisaient le vapotage pour arrêter de fumer avaient plus de chances de réussir. Les résultats montrent que le vapotage est 70 % plus efficace que toute autre thérapie de remplacement de la nicotine.

Malgré le nombre croissant de preuves du potentiel de réduction des méfaits du vapotage, de nombreux Canadiens croient encore à tort que le vapotage est aussi nocif que le tabagisme. La vaste désinformation qui entoure le vapotage en Amérique du Nord a également faussé la perception du public au Royaume-Uni. En réponse aux inquiétudes concernant le risque relatif du vapotage, Public Health England a déclaré : " Les e-cigarettes ne sont pas totalement sans risque, mais si on les compare au tabagisme, il est prouvé qu'elles ne présentent qu'une fraction du danger. Le problème est que les gens pensent de plus en plus qu'elles sont au moins aussi nocives et cela peut empêcher des millions de fumeurs d'arrêter de fumer. Les services locaux d'aide à l'arrêt du tabac devraient chercher à soutenir les utilisateurs d'e-cigarettes dans leur démarche d'arrêt complet du tabac."

"L'immense corpus de preuves soutenant le vapotage comme outil de réduction des dommages devrait donner aux fumeurs la confiance dont ils ont besoin pour essayer le vapotage afin de réduire les dommages causés par le tabagisme. Le vapotage s'est révélé être une aide au sevrage très efficace, mais pour certaines personnes, d'autres méthodes de sevrage peuvent être plus adaptées. L'un des principaux objectifs de la CVA est d'éliminer le tabagisme et les fumeurs devraient être encouragés à essayer toutes les méthodes d'abandon éprouvées, y compris le vapotage", a déclaré Darryl Tempest, directeur exécutif de la CVA.

Chaque année, 45 000 Canadiens meurent prématurément de maladies liées au tabagisme. Les produits de vapotage ont un rôle à jouer dans la réduction des dommages causés par le tabac. C'est en adoptant toutes les formes de réduction des méfaits que nous pourrons parvenir à une société sans fumée et échapper à l'emprise mortelle du tabac.

