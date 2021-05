Assurance de base: le Groupe Mutuel a perdu le plus de clients en cinq ans

Berne (awp/ats) - Le Groupe Mutuel est l'assureur qui a perdu le plus de clients dans le domaine de l'assurance de base entre 2016 et 2021, soit 304'900 (- 24,2%). A l'inverse, c'est le groupe Helsana qui en a gagné le plus avec 295'200 nouveaux assurés (+25,6%).

Avec 1'450'000 personnes dans l'assurance de base au début de l'année 2021, Helsana a pris la place de leader du marché, écrit le comparateur en ligne Comparis dans un communiqué publié tôt lundi matin. Et de préciser que malgré ses pertes le Groupe Mutuel abrite encore 955'000 assurés de base. Le groupe CSS se classe juste derrière Helsana avec un gain de 129'000 assurés depuis 2016 (+9,8%) pour un total de 1'448'300 clients.

Pour expliquer les départs de l'assureur basé à Martigny (VS), Felix Schneuwly, expert Assurance maladie chez Comparis, note que "l'amélioration du système de compensation des risques a contraint le Groupe Mutuel à davantage augmenter ses primes qu'Assura, par exemple", elle aussi basée en Suisse romande, à Pully (VD).

Au niveau des caisses intermédiaires, Comparis relève que Swica rattrape ses concurrents. Elle a enregistré une croissance de 19,2% ces cinq dernières années et compte désormais 845'000 assurés dans l'assurance de base.

Dans la catégorie des petites caisses de moins de 300'000 affiliés, ce sont les groupes Sympany et Atupri qui ont tiré leur épingle du jeu avec une croissance de respectivement 20,7% et 18,4% entre 2016 et 2021. Sympany compte désormais 204'400 assurés et Aturpri 195'000.

Pour établir son Rapport 2021 sur les caisses maladie, Comparis a croisé les rapports annuels 2020 des assurances avec les données de surveillance de l'Office fédéral de la santé publique de 2016.

ats/ck