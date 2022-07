Assurance : la croissance de l'assurance-vie se confirme

En France l'assurance-vie se porte bien d'après les données sur les premiers mois de 2022. Le succès du PER soutient la collecte des assureurs. Les catastrophes naturelles et le conflit en Ukraine ont des répercussions sur les résultats des réassureurs.



Une belle dynamique de développement pour l'assurance-vie française

La progression de l'assurance-vie se poursuit au fil des mois. Sur les quatre premiers mois de l'année, les cotisations ont atteint 53,7 milliards d'euros, un niveau inégalé depuis plus de dix ans. A 10,5 milliards d'euros, la collecte nette retrouve elle aussi son niveau le plus élevé depuis 2011 sur une période similaire. Au final, à fin avril 2022, les encours des contrats d'assurance vie ont atteint 1.847 milliards d'euros, en croissance de 1,1% sur un an. Ces bonnes performances sont en partie liées au succès croissant du PER (Plan d'Epargne Retraite). Depuis le début de l'année 2022, les PER commercialisés par un assureur ont affiché 592.000 assurés supplémentaires et 9,3 milliards d'euros de versements. Fin avril 2022, 3,2 millions d'assurés détenaient un PER, ce qui représentait un encours de 39 milliards d'euros. Sans tenir compte des transferts, 87 % des nouveaux titulaires d'un PER (à fin décembre 2021) l'avaient souscrit auprès d'un assureur.

Le conflit en Ukraine pèse sur les réassureurs

SCOR a annoncé des pertes de 80 millions d'euros sur les trois premiers mois de l'année, après avoir enregistré des provisions pour faire face aux conséquences de la guerre De même Swiss Re a annoncé une perte de 248 millions d'euros. Hannover Re a, lui, été profitable au premier trimestre, après avoir provisionné 143 millions d'euros. Les agences de notation estiment que l'assurance du secteur de l'aviation pourrait coûter autour de 10 milliards de dollars aux assureurs et réassureurs, en tenant compte de la décision russe de clouer au sol des centaines d'avions de ligne occidentaux. D'autres éléments sont venus pénaliser les comptes des réassureurs au premier trimestre 2022 : des catastrophes naturelles (notamment des inondations en Australie, des tempêtes en Europe et une sécheresse au Brésil) et la poursuite de la pandémie de covid aux Etats-Unis.