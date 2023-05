Zurich (awp) - L'assureur-maladie KPT a plongé dans le rouge l'an dernier, reflet de la dégringolade des marchés financiers. La caisse bernoise, organisée sous la forme d'une société coopérative, qui affirme avoir gagné de nouveaux assurés, a essuyé une perte nette de 14,3 millions de francs suisses, contre un bénéfice net de 6,5 millions douze mois auparavant.

Outre des marchés financiers chahutés l'an dernier, la perte illustre aussi des coûts liés aux prestations en hausse dans l'assurance-maladie de base obligatoire, ajoute mardi l'entreprise établie à Berne. L'assureur note cependant avoir enregistré en 2022 un afflux historique de nouveaux assurés, KPT recensant début 2023 195'000 clients de plus au niveau de l'assurance de soins obligatoire, soit un bond de 55%. Et dans le domaine des complémentaires, 12'800 nouveaux assurés ont été gagnés.

Lors de leur dernière assemblée, les délégués de la coopérative ont en outre élu Andrea Weber en tant que nouvelle administratrice. Experte financière reconnue, Mme Weber est spécialisée dans les placements durables et le développement des entreprises. Elle travaille actuellement comme gestionnaire d'investissement dans un multi family office zurichois.

Les origines de l'assureur bernois remontent à 1890 et à la fondation de la Société de secours en cas de maladie de la société des employés de chemins de fer suisse. Dans les années 30, l'entreprise s'est ouverte à l'ensemble du personnel de la Confédération, adoptant alors la raison sociale de Caisse maladie du personnel de la Confédération et des entreprises suisses de transports, abrégé KPT en allemand, avant d'être également accessible aux salariés des cantons et communes dès 1988, puis à l'ensemble de la population en 1993.

