Assurance vie : la collecte nette se redresse en juin

La collecte nette de l’assurance vie a rebondi en juin à 2,4 milliards d’euros, a annoncé la Fédération française de l'assurance (FFA). Elle est supérieure à celle de mai (1,8 milliard) et à son niveau de juin 2018 (1,8 milliard d'euros). Ainsi, la collecte nette s'établit à 15,1 milliards d'euros depuis le 1er janvier; en nette hausse par rapport à 2018 (11,6 milliards d’euros). Le montant des cotisations collectées par les sociétés d'assurance au cours des six premiers mois de 2019 est de 74 milliards d'euros (72 milliards d'euros sur la même période en 2018).Les versements sur les supports unités de compte représentent 17,4 milliards d'euros, soit 24 % des cotisations.Les prestations versées par les sociétés d'assurances sur la même période s'élèvent à 58,9 milliards d'euros.L'encours des contrats d'assurance-vie (provisions mathématiques + provisions pour participation aux bénéfices) s'élève à 1 750 milliards d'euros à fin juin 2019, en progression de 3 % sur un an.