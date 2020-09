Assurance vie : légère décollecte en août 0 24/09/2020 | 15:44 Envoyer par e-mail :

Depuis le début de l'année, le montant des cotisations collectées par les sociétés d'assurance est de 72,7 milliards d'euros, contre 97,5 milliards d'euros sur la même période en 2019. Les versements sur les supports unités de compte représentent 25 milliards d'euros, soit 34 % des cotisations.



" Malgré le net recul observé sur la période de janvier à août 2020, en raison de la réduction de l'activité des réseaux commerciaux, les cotisations en unités de compte se révèlent dynamiques, en atteignant près de 2 milliards d'euros de plus que sur la même période en 2019 ", souligne la FFA.



Les prestations versées par les sociétés d'assurance s'élèvent à 79,3 milliards d'euros (79,5 milliards d'euros sur la même période en 2019).



L'encours des contrats d'assurance-vie (provisions mathématiques + provisions pour participation aux bénéfices) s'élève à 1 761 milliards d'euros à fin août.





L'assurance vie a enregistré une décollecte de 0,1 milliard d'euros en août à comparer à une collecte de 1,9 milliard, un an auparavant, a annoncé la Fédération Française de l'Assurance. Le flux d'argent sortant s'élève à 6,5 milliards d'euros sur les huit premiers mois de l'année, contre une collecte de 18 milliards d'euros sur la même période en 2019.