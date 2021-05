Assurance vie : la dynamique positive se confirme en avril

La collecte nette en assurance vie s'est élevée à 1,6 milliard d’euros sur le mois d’avril 2021 et s’est établie à 6,4 milliards d’euros pour les quatre premiers mois de l’année, a annoncé la Fédération française de l’assurance. La collecte nette en unités de compte (UC) a atteint 2,9 milliards d’euros en avril et 10,8 milliards d’euros depuis le début de l’année, des niveaux inédits depuis 2007.



La part des unités de compte (UC) dans les cotisations s'établit à 37 % sur le mois d'avril, à un niveau stable depuis le début de l'année (34 % sur l'année 2020) et confirme un mix produit de plus en plus favorable aux UC.



Les cotisations du mois d'avril 2021 s'élèvent à 13,1 milliards d'euros. Elles ont plus que doublé par rapport au même mois de 2020 (6,5 milliards d'euros), du fait de la quasi-mise à l'arrêt des réseaux de distribution lors du premier confinement et d'une forme d'attentisme de la part des épargnants. De manière plus comparable, les cotisations ont progressé entre avril 2019 et avril 2021 (+2 %).



Par ailleurs, le montant des prestations versées sur le mois d'avril 2021 (11,5 milliards d'euros) est également supérieur à celui du mois d'avril 2020 (+8,7 milliards d'euros).



Fin avril 2021, les encours des contrats d'assurance vie atteignent 1 818 milliards d'euros, en progression de +4,5 % sur un an.