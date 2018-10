Assurance vie : un mois de septembre plus favorable que l'an dernier

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Pour le mois de septembre 2018, l’assurance vie a enregistré une collecte nette de 900 millions d’euros contre 500 millions d’euros un an plus tôt, a annoncé la Fédération française de l’assurance (FFA). Elle s’établissait à 2,4 milliards en août et 2,6 milliards en juillet. La collecte depuis le 1er janvier s’élève désormais à 18 milliards d’euros.Les supports en unités de compte ont enregistré 2,5 milliards d'euros de cotisations contre 2,8 milliards un an plus tôt. Les versements sur les supports unités de compte ont représenté au cours des neuf premiers mois 19,9 milliards d'euros, soit 29 % des cotisations.Le montant des cotisations totales collectées par les sociétés d'assurance a atteint 9,6 milliards d'euros (9,9 milliards un an plus tôt) le mois dernier, tandis qu'elles ont versé 8,8 milliards d'euros, soit 600 millions d'euros de moins que l'année dernière à la même époque.L'encours des contrats d'assurance-vie (provisions mathématiques + provisions pour participation aux bénéfices) s'élève à 1 711 milliards d'euros à fin septembre 2018, en progression de 2 % sur un an.