Assurance voyage : Allianz Global Assistance lance SmartBenefits

Allianz Global Assistance a lancé SmartBenefits, une assurance voyage permettant aux passagers d’obtenir une indemnisation en cas de retards de vol ou encore de déposer des réclamations comme par exemple des retards de bagages sans aucun reçu.Pour anticiper l'évolution des besoins des consommateurs, Allianz Global Assistance a remanié ses garanties de protection voyage et a ajouté des garanties pour offrir à ses clients une meilleure protection financière et une couverture médicale d'urgence en cas d'interruption de voyage, tout en accélérant et en facilitant le règlement de leurs demandes d'indemnisation.Concrètement, Allianz Global Assistance surveille activement les vols de ses clients et lorsque l'assureur décèle un retard compris entre trois et cinq heures, il présente automatiquement une demande de règlement pour le client et offre trois options de paiement. Les clients peuvent recevoir un paiement fixe de 100 dollars par personne sur leur carte de débit quelques minutes après l'annonce du retard. Les clients peuvent aussi bénéficier de paiements par dépôt direct disponibles sous 24-48heures. Enfin, si aucune mesure n'est prise, les clients reçoivent automatiquement un chèque par courrier.