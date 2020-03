Assurances: sinistres dans la moyenne en 2019 pour Suisse Grêle

Berne (awp/ats) - En 2019, la compagnie d'assurances Suisse Grêle a dépensé environ 109 millions de francs suisses bruts pour environ 25'800 réclamations pour des dommages dus à la grêle. En Suisse, elle a dû faire face à près de 8200 sinistres qui ont coûté environ 33 millions de francs suisses.

En termes de sinistres, l'année peut être qualifiée de moyenne, précise lundi Suisse Grêle, également active en France et en Italie, dans un communiqué sur ses résultats annuels. Des dommages ont été causés par la grêle, le gel, la pression de la neige, la tempête et la sécheresse, en particulier sur le maïs, les pommes de terre, les betteraves sucrières et les herbages.

Grâce à l'intégration du portefeuille d'assurance en France, la compagnie d'assurances a réalisé une croissance des primes de 29% par rapport à 2018. Elle a encaissé pour 135,6 millions de francs suisses de primes brutes, dont 49,1 millions provenaient d'entreprises suisses.

En 2019, Suisse Grêle a assuré des cultures agricoles en Suisse et à l'étranger pour 4 milliards de francs suisses. Le résultat en placement de 8,2 millions de francs suisses résulte d'un environnement favorable aux investissements.

Il en est résulté un léger excédent net de 100'000 francs suisses avant modification des réserves. Cette année anniversaire pour l'assurance, ses clients en Suisse recevront une ristourne de prime de 3,6 millions de francs suisses, soit 5 % de l'encaissement des primes. En 2020, Suisse Grêle, fondée le 4 avril 1880, fête son 140e anniversaire.

