Berne (awp/ats) - Les assurances sociales ont dégagé un excédent de 19 milliards de francs suisses en 2018, un montant quasi identique à l'exercice précédent. Le capital total a baissé de 15 milliards pour s'établir à 984 milliards de francs suisses.

Les recettes de l'AVS, l'AI, la prévoyance professionnelle, la LAMal, l'assurance accident, les APG, les prestations complémentaires, l'assurance chômage et les allocations fédérales s'élèvent à 183,5 milliards de francs suisses en 2018 (+0,6%), indique l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) dans sa statistique publiée mardi. Les dépenses ont été de 164,4 milliards (+1,5%).

À l'exception de l'assurance-accident, toutes les assurances ont affiché une variation négative de valeur du capital. Le résultat global enregistre donc une variation négative de valeur du capital de 34 milliards de francs suisses. Malgré un résultat global positif de 19 milliards de francs suisses, le capital de l'ensemble des assurances se montait à 984 milliards, soit une baisse de 15 milliards.

Les données financières 2019 des assurances centralisées (AVS, AI, régimes des PC et des APG, et AC) sont déjà connues. L'AVS clos avec un excédent de 1,68 milliard de francs suisses et l'AI enregistre une perte de 400 millions.

