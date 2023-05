Astellas Pharma achète Iveric Bio pour 5,9 milliards de dollars

Aujourd'hui à 01:17 Partager

La société japonaise Astellas Pharma a déclaré lundi qu'elle avait entièrement acquis le fabricant de médicaments IVERIC Bio Inc, par l'intermédiaire de Berry Merger Sub, Inc, une filiale à 100 % d'Astellas US Holding, Inc.

Astellas a acheté IVERIC au prix de 40,00 dollars par action en espèces, pour une valeur totale d'environ 5,9 milliards de dollars.