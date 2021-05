Aston Martin réduit sa perte trimestrielle grâce à des ventes plus que doublées

Londres (awp/afp) - Le constructeur de voitures de luxe Aston Martin Lagonda a divisé sa perte par plus de deux au premier trimestre sur un an à 42,2 millions de livres (, grâce à un chiffre d'affaires plus que doublé sur la période.

Les recettes, qui ont bondi de 153% à 224,4 millions de livres, ont bénéficié de ventes de gros accélérées et d'une meilleure dynamique de prix grâce à une réduction de stocks, d'après un communiqué jeudi.

"Je suis satisfait de notre performance des trois premiers mois de l'année, avec des résultats conformes à nos attentes, une bonne croissance et des progrès sur le chemin d'une rentabilité et de la génération de liquidités améliorées", a commenté le directeur général Tobias Moers.

L'action prenait 2,47% à 1.947,50 pence dans un marché en très légère hausse vers 09H00 GMT.

Le groupe britannique maintient ses objectifs à horizon 2024/2025 de ventes de 2 milliards de livres par an et d'un bénéfice d'exploitation de 500 millions de livres.

Aston Martin, connu pour être la marque préférée de James Bond, avait été sauvé de la faillite début 2020 par le milliardaire canadien Lawrence Stroll. Sous son égide, le constructeur fait en outre son retour en Formule 1 après des décennies d'absence.

En 2020, Aston Martin avait plus que triplé sa perte à cause des restrictions aux déplacements et à la fermeture des concessionnaires, et en raison de charges de dépréciations, mais il subissait une érosion de ses ventes bien avant la pandémie.

Il a annoncé l'an dernier 500 licenciements dans le cadre d'une restructuration en pleine crise historique de l'automobile, l'un des secteurs les plus durement frappés par la pandémie.

