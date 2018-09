Aston Martin : valorisé de 4 à 5 milliards de sterlings

20/09/2018 | 11:41

Aston Martin Lagonda, le constructeur automobile britannique très 'haut de gamme', a dévoilé ce matin la fourchette de prix dans laquelle son action sera introduite à la Bourse de Londres : de 17,50 à 22,50 livres par titre, ce qui correspond à une capitalisation potentielle de quatre à cinq milliards de livres sterling environ. Soit l'équivalent de 4,5 à 5,6 milliards d'euros.



La société ne lèvera pas d'argent frais : certains de ses actionnaires actuels, qui comptent l'italien Investindustrial, le koweïtien Adeem Investments, la société Primewagon et des membres de la direction, vendront des titres. Notons que le groupe allemand Daimler, lui, ne vendra pas et devrait détenir 4,9% des parts après l'opération.



Le cours définitif de référence de l'IPO devrait être fixé aux environs du 3 octobre, jour où le titre devrait faire (sous forme de promesses d'actions) ses premiers pas sur le marché londonien. La cotation de l'action proprement dite est attendue le 8 octobre.



Le prospectus d'introduction, dont la publication est attendue dans la journée, comportera davantage de détails.





