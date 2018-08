Aston Martin : veut s'introduire à la Bourse de Londres

29/08/2018 | 10:13

Aston Martin Holdings, le constructeur automobile britannique très 'haut de gamme', a l'intention de s'introduire à la Bourse de Londres. Il vient d'enregistrer son document de base. Les détails financiers ne sont pas encore connus, un prospectus détaillé étant annoncé aux environs du 20 septembre.



Il s'agirait pour le fournisseur du personnage de James Bond de vendre des actions existantes, sachant que Daimler détient une participation de 4,9% et qu'il entend rester au tour de table. Le flottant visé est d'au moins 25%.



A l'occasion, Aston Martin dévoile que son CA a augmenté de 8% au 1er semestre à 445 millions de livres, malgré des ventes de véhicules en baisse de 5,7% à 2.299 unités. L'EBITDA progresse plus rapidement de 14% à 106 millions, soit une marge de 24%, ce qui tient notamment au succès de la ligne Vanquish Zagato et à la DB4 GT Continuation. Le directeur général, Andy Palmer, souligne que trois modèles ont été lancés durant les six premiers mois de l'année.



Sur l'ensemble de 2018, Aston Martin anticipe la production d'entre 6.200 et 6.400 voitures, avant 7.100/7.300 en 2019, 9.600/9.800 en 2020, et 14.000 par an à moyen terme. Cette année, les marges d'EBITDA et d'exploitation seraient respectivement d'environ 23% et 13%. A moyen terme, des taux supérieurs à 30% et 20% sont visés.





