La société de capital-investissement Astorg envisage de vendre sa société américaine de logiciels de propriété intellectuelle Anaqua, ont déclaré à Reuters quatre personnes au fait du dossier, deux d'entre elles affirmant que la société pourrait valoir jusqu'à 3 milliards de dollars.

Astorg est en train de nommer des conseillers financiers pour évaluer l'intérêt d'un acheteur pour Anaqua, qui propose des logiciels de gestion des brevets, des marques et des contrats pour les cabinets d'avocats et les entreprises, ont dit les sources.

Le processus n'en est qu'à ses débuts et Astorg devrait procéder à une vente aux enchères au cours du second semestre de l'année, ont déclaré les personnes sous couvert d'anonymat.

Les responsables d'Astorg et d'Anaqua n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Les concurrents d'Anaqua comprennent la société française de logiciels Questel, soutenue par IK Partners et Eurazeo, et l'entreprise britannico-américaine Clarivate, anciennement division propriété intellectuelle et science de Thomson Reuters, selon l'une des sources.

Questel fait partie de ceux qui envisagent une offre éventuelle pour l'entreprise, a déclaré une cinquième personne au courant du processus. Questel et Eurazeo n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. IK Partners s'est refusé à tout commentaire.

Astorg, qui gère 21 milliards d'euros (22,96 milliards de dollars) d'actifs, a acheté Anaqua en 2019 pour un montant non divulgué. Anaqua a depuis réalisé une série d'acquisitions, notamment Practice Insight en 2022 et Quantify IP, Actio IP et SeeUnity en 2021.

Les bénéfices annuels avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) d'Anaqua s'élevaient à environ 80 millions de dollars en 2023, a déclaré l'une des personnes.

Fondée en 2004, Anaqua a son siège social à Boston et des bureaux aux États-Unis, en Europe et en Asie.

(1 $ = 0,9148 euro) (Reportage d'Amy-Jo Crowley à Londres et d'Emma-Victoria Farr à Francfort, rédaction d'Anousha Sakoui et de Susan Fenton)