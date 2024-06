Astorg renforce son équipe d’investissement

Le 20 juin 2024 à 15:23 Partager

Astorg, société de private equity paneuropéenne, continue de renforcer son équipe d’investissement avec le recrutement de deux profils senior. Chris Benson rejoindra la société début juillet en tant que partner pour le fonds Mid-Cap, responsable du secteur des business services en Europe et en charge de la couverture du marché britannique, et Daniel Pang rejoint l'équipe healthcare en tant que managing director au sein du fonds Flagship.



Le fonds Astorg Mid-Cap investit dans des entreprises européennes du BtoB, d'envergure internationale, en position de leadership sur des marchés de niche et qui bénéficient d'une croissance durable et résiliente ainsi que de business models attractifs et rentables. Astorg Mid-Cap est actuellement déployé à hauteur d'environ 50%.



Chris Benson sera basé à Londres. De nationalité britannique, il possède plus de 17 ans d'expérience, dont 12 ans chez Advent International comme director dans l'équipe European financial and business services. Il a également travaillé chez Actis et OC&C Strategy Consultants.



Pour sa part, Daniel Pang a rejoint Astorg en juin et est basé à New York. Il est américain et bénéficie de plus de 17 ans d'expérience dans les domaines du M&A et du private equity. Il a notamment été directeur du secteur Healthcare chez Welsh, Carson, Anderson et Stowe. Il a également travaillé chez Arsenal Capital Partners et GTCR, où il s'est spécialisé dans la création d'entreprises dans le secteur de la santé.



Daniel Pang a commencé sa carrière en banque d'investissement, au sein du Global Mergers and Acquisitions Group chez Merrill Lynch.