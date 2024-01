Astoria Finance consolide son pôle de gestion privée

Astoria Finance annonce son rapprochement avec six cabinets de conseil en gestion de patrimoine et une société de gestion permettant au Groupe Astoria d’atteindre 10,5 milliards d’encours sous gestion et ainsi renforcer son positionnement sur le marché de la gestion privée en France. Pour ces six cabinets, c'est le prolongement du projet initié depuis plusieurs années afin de développer des stratégies communes, illustrées notamment par la création d'une société de gestion en 2021 et la mise en place de locaux communs à Lyon.



Les associés des sept structures vont développer et enrichir le pôle Gestion Privée.



Ce pôle regroupera les savoir-faire reconnus des sept entités : Action Patrimoine Conseil, BC Finances, Capium, Family Patrimoine, Solvé Patrimoine, Watson Patrimoine, et Sapienta Gestion (société de gestion).



Dans les prochaines semaines, les équipes des 7 sociétés ainsi que celles d'Astoria Finance se réuniront pour définir conjointement une marque regroupant les entités du Groupe Astoria dédiées à la gestion privée. Cette nouvelle identité symbolisera leurs valeurs communes : Excellence, transparence, et performance.