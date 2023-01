Astral, en Afrique du Sud, voit ses bénéfices chuter en raison de la crise de l'électricité qui affecte la production de volaille.

L'une des plus grandes entreprises avicoles d'Afrique du Sud, Astral transforme près de six millions de poulets par semaine et représente environ un quart de la production de viande de poulet de chair du pays.

L'entreprise fournit de la viande de poulet aux principales marques de restauration rapide du pays, ainsi qu'aux grossistes et aux détaillants.

Elle s'attend à ce que le bénéfice par action (HEPS) - la principale mesure de profit en Afrique du Sud - baisse à 1,42 rand (0,0828 $) au cours des six mois jusqu'à mars 2023, contre 14,20 rand au cours de la même période un an plus tôt.

"La division volaille a connu de graves perturbations opérationnelles tout au long du 1er trimestre 2023 en raison du délestage d'Eskom. Cette situation s'est poursuivie et a entraîné des coûts supplémentaires anormaux ainsi qu'une réduction substantielle de la production d'au moins 12 millions de poulets de chair pour le premier semestre 2023", a déclaré Astral Foods dans une mise à jour commerciale.

Des centrales électriques au charbon vieillissantes, des contrats d'achat de charbon corrompus et des sabotages criminels ont eu un impact sur la capacité de la compagnie Eskom à fournir une électricité adéquate aux entreprises et aux ménages sud-africains, qui doivent rester jusqu'à 10 heures sans électricité.

L'approvisionnement erratique en électricité affecte les systèmes de ventilation des volailles, les calendriers d'abattage et la transformation des poulets. Les calendriers d'abattage retardés entraînent également des coûts d'alimentation supplémentaires.

(1 $ = 17,1512 rands)