Athena dit qu'elle va installer 1 500 distributeurs de crypto-monnaies au Salvador.

Athena Bitcoin prévoit d'investir plus d'un million de dollars pour installer des distributeurs automatiques de crypto-monnaies au Salvador, notamment là où les résidents reçoivent des transferts de fonds de l'étranger, a déclaré jeudi un représentant de la société.

Selon le site Web d'Athena Bitcoin, vous pouvez utiliser ses distributeurs automatiques pour acheter des bitcoins ou les vendre en espèces.

L'entreprise prévoit d'installer progressivement quelque 1 500 DAB, d'embaucher du personnel et d'ouvrir un bureau pour mener à bien ses opérations au Salvador, qui est devenu en juin le premier pays à adopter le bitcoin comme monnaie légale. Cette mesure entrera en vigueur en septembre.

Le président du Salvador, Nayib Bukele, "nous a lancé un défi de taille : 1 500 distributeurs automatiques de billets. Nous sommes une société privée et nous voulons nous assurer que notre développement dans le pays est durable", a déclaré Matias Goldenhörn, directeur de la société pour l'Amérique latine.

Bukele a vanté le potentiel de la crypto-monnaie comme monnaie d'envoi de fonds pour les Salvadoriens à l'étranger.

"Au départ, nous allons apporter des dizaines de machines, (nous allons) tester ce qu'est le modèle économique au Salvador, qui sera probablement différent de celui des États-Unis", a ajouté Goldenhörn.

Il y a un an, Athena a installé son premier distributeur de crypto-monnaies sur la plage d'El Zonte au Salvador, à quelque 49 km au sud-ouest de la capitale San Salvador, dans le cadre d'une expérience appelée Bitcoin Beach visant à faire de la ville l'une des premières économies de bitcoin au monde.

La Banque mondiale a déclaré qu'elle ne pouvait pas aider à la mise en ?uvre du bitcoin au Salvador en raison des inconvénients liés à l'environnement et à la transparence, et le Fonds monétaire international a déclaré qu'il voyait des "problèmes macroéconomiques, financiers et juridiques" dans l'adoption de la crypto-monnaie par le pays. (Reportage de Nelson Renteria ; Rédaction d'Anthony Esposito ; Édition de David Gregorio)