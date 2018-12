Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La société de gestion Athymis Gestion, en partenariat avec le spécialiste de l'investissement ACG Management, lancent le FCP innovant Athymis ACG Industrie 4.0 afin de faire bénéficier les investisseurs du potentiel de la " 4ème Révolution Industrielle " en marche. L'industrie 4.0 désigne une nouvelle génération d'usines et d'appareils de production connectés, robotisés et intelligents, expliquent les deux partenaires.Cette industrie implique une nouvelle manière de concevoir la production, avec l'innovation comme préalable afin d'apporter flexibilité et adaptabilité. Cette mutation majeure doit permettre d'optimiser la productivité grâce au digital et offrir aux consommateurs des produits uniques et personnalisés.Après la mécanisation de la fin du 18ème siècle, la production de masse de la fin du 19ème siècle et l'automatisation des années 70, l'industrie 4.0 est considérée comme la " 4ème Révolution Industrielle ", précisent Athymis Gestion et ACG Management.En effet poursuivent-ils, elle modifie en profondeur les systèmes de production en s'appuyant notamment sur l'automatisation, les échanges de données, le cloud, les systèmes cyber-physiques, les robots, le Big Data, l'intelligence artificielle et l'internet des objets.Les impacts de l'Industrie 4.0 sont économiques mais également sociétaux, politiques ou environnementaux.L'univers d'investissement d'Athymis Gestion, comprend aussi bien les fournisseurs de solutions que les utilisateurs de ces innovations, quand les processus de l'Industrie 4.0 prennent une part significative de leur activité.Athymis ACG Industrie 4.0 sera ainsi un fonds internationale de " mega-trends " investi sur plusieurs tendances fortes, gage de diversification.