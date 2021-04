Athymis Gestion lance le fonds thématique Athymis Gen Z adapté au monde de demain

Athymis Gestion lance un nouvel FCP innovant : Athymis Gen Z. Ce fonds sera investi dans les entreprises cotées adaptées aux usages de la Génération Z, et dans les " Moonshots ", ces entreprises apportant des innovations de rupture. Ces deux thématiques sont, selon l'équipe Athymis Gestion, adaptées au monde de demain



La génération Z, génération de " digital natives " engagés, nés après 1995, particulièrement ouverte à l'innovation, apporte une énergie nouvelle que les entreprises ne peuvent ignorer, souligne la société de gestion.



Les " Moonshots " sont des projets qui vont transformer nos 30 prochaines années, selon l'équipe de gestion d'Athymis, et feront partie intégrante du mode de vie de la Génération Z.



Athymis Gen Z est un fonds d'actions internationales permettant d'exploiter toute la chaine de valeur liée à la Génération Z. L'univers d'investissement comprend aussi bien des acteurs du digital, de la consommation et les entreprises innovantes anticipant ou accompagnant les transformations en cours.



Athymis Gen Z est ainsi un fonds de " mega-trends " investi sur plusieurs tendances fortes, gage de diversification.