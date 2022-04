Atlantia stimulé par le rapport sur les offres d'Edizione et de Blackstone

Edizione, le holding de la famille Benetton qui détient déjà une participation de 33% dans Atlantia, et Blackstone ont refusé de commenter le rapport du quotidien Il Messaggero qui cite des sources bancaires directement impliquées dans l'affaire.

Un prix de 24 euros valoriserait l'ensemble du groupe à environ 20 milliards d'euros (21,7 milliards de dollars). L'action Atlantia s'échangeait à 21 euros à Milan vendredi.

Edizione a confirmé jeudi que des discussions étaient en cours avec Blackstone Group pour un accord qui renforcerait sa mainmise sur Atlantia, mais a ajouté qu'aucun accord n'avait encore été conclu.

La nouvelle d'une éventuelle prise de contrôle d'Atlantia par Edizione est apparue après une fuite sur une éventuelle offre de rachat du groupe italien proposée la semaine dernière par Global Infrastructure Partners (GIP) et Brookfield, qui sont spécialisés dans les investissements en infrastructures.

Les deux fonds avaient un accord avec l'ACS de Florentino Perez pour que l'entreprise de construction espagnole acquière une participation majoritaire dans les concessions de routes à péage d'Atlantia si une offre était réalisée.

La famille Benetton a déclaré au GIP et à Brookfield qu'elle n'était pas intéressée par l'approche de reprise des fonds pour Atlantia qui exploite des aéroports à Rome et dans le sud de la France et des autoroutes en Europe et en Amérique latine.

Selon Il Messaggero, Edizione et Blackstone prévoyaient initialement une offre à 22 euros par action, mais ils pourraient la porter à 24 euros par action après que l'action ait bondi d'environ 8,6 % cette semaine dans la perspective d'une bataille pour la reprise.

Le rapport indique qu'une offre rivale des fonds devrait être présentée à environ 26 euros par action pour avoir une chance de succès.

Toute opération impliquant Atlantia nécessiterait la bénédiction du gouvernement italien, qui dispose d'un droit de veto "en or" sur les actifs stratégiques tels que les aéroports du pays.

"Une offre hostile a peu de chances de réussir, bien que nous nous attendions à ce que l'attrait spéculatif soutienne le cours de l'action à court terme", ont déclaré les analystes d'Intesa Sanpaolo dans une note de recherche.

GIP et Brookfield travaillent avec Rothschild et une autre banque tandis qu'Edizione et Blackstone ont sollicité l'aide de Mediobanca, Goldman Sachs, JP Morgan et Bank of America, ont déclaré jeudi deux sources distinctes à Reuters. (1 $ = 0,9211 euros)