Atlas Copco anticipe une baisse de la demande au 3e trimestre

Le spécialiste des compresseurs d'air, des pompes à vide et autres équipements et solutions pour l'industrie a également annoncé un résultat d'exploitation pour la période avril-juin de 5,38 milliards de couronnes (510 millions d'euros) contre 5,43 milliards il y a un an et un consensus des analystes financiers de 5,69 milliards.

Ajusté d'éléments exceptionnels, ce bénéfice ressort cependant à 5,62 milliards. Après avoir reculé juste après la publication des résultats, le titre Atlas Copco progressait vers 11h00 GMT de plus de 1%, affichant l'une des plus fortes hausses de l'indice vedette (+0,38%) de la Bourse de Stockholm.

(Service Entreprises)