AtoS : Décryptage du palmarès du CAC 40 à la clôture - Lundi 14 janvier 2019 La plus forte baisse

ATOS (-5,64% à 69,32 euros)Le groupe de service du numérique a été pénalisé par une note de Credit Suisse, qui réduit son objectif de cours de 80 euros à 66 euros et confirme son opinion Sous-performance sur le titre. Le bureau d'études a mis à jour son modèle pour Atos, en actualisant les hypothèses de croissance organique et en incluant les acquisitions de Syntel et de SIX Payment Services de sa filiale Worldline. Le résultat est une révision à la hausse des estimations de bénéfice par action de 3-4% pour 2019 et 2020.