Atos confirme ses objectifs 2021 et annonce des acquisitions

PARIS (Reuters) - Atos a confirmé mardi ses objectifs 2021 malgré un recul de ses ventes au premier trimestre et a annoncé trois acquisitions.

Encore affecté par les répercussions de la crise sanitaire au premier trimestre, le spécialiste français des services du numérique a dégagé au cours des trois premiers mois de l'année un chiffre d'affaires de 2,692 milliards d'euros (en baisse de -1,9% à taux de change constants et de -3,9% en organique par rapport à la même période l'an dernier).

Le groupe, qui a fait état dans un communiqué d'une "bonne résilience" en Europe du Nord et d'une "reprise encourageante" en Europe du Sud, a confirmé viser pour 2021 une progression comprise entre 3,5% et 4% de son chiffre d'affaires et une amélioration de 40 à 80 points de son taux de marge opérationnelle par rapport à 2020.

(Myriam Rivet, édité par Nicolas Delame)