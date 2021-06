Atream : acquisition de l'hôtel Zaandam (Amsterdam) pour le compte de la SCPI Atream Hôtels

Atream, société de gestion indépendante spécialisée dans la gestion de fonds immobiliers et private equity, a signé l'acquisition des murs d'un hôtel économique situé à Zaandam, dans la banlieue nord d'Amsterdam. Une acquisition réalisée pour le compte de la SCPI Atream Hôtels, 1ère SCPI dédiée à l'immobilier hôtelier. L'hôtel sera rénové pour être rebrandé par le groupe français B&B HOTELS, acquéreur du fonds de commerce et des biens FF&E.



Situé dans la ville de Zaandam, au nord du centre-ville d'Amsterdam, l'hôtel B&B offre un accès rapide à l'aéroport Schiphol, à la région touristique Zaanse Schans et aux réseaux autoroutier et ferré du pays.



Il bénéficie ainsi d'un emplacement stratégique, renforcé tant par l'implantation d'un nombre grandissant d'entreprises sur la commune que par les nombreux attraits que comporte celle-ci pour la clientèle loisir (à l'instar de la présence de musées ou de producteurs de Gouda). Le métro d'Amsterdam pourrait par ailleurs être étendu jusqu'à Zaandam dans les prochaines années, facilitant encore davantage les déplacements.



L'acquisition de cet actif est assortie d'un bail long-terme, d'une durée de 20 ans, avec le groupe d'origine bretonne B&B HOTELS, une chaîne hôtelière du segment économique parmi les plus importantes et connaissant la croissance la plus rapide sur son secteur.



L'acquisition du fonds de commerce et des biens FF&E de l'établissement de Zaandam marque pour B&B HOTELS - qui compte aujourd'hui 567 hôtels (dont 305 en France et 143 en Allemagne) et d'autres en développement - une première implantation aux Pays-Bas.



L'hôtel comptait 93 clés et 56 places de parking. Le projet prévoit la rénovation des chambres et salles de bain de l'ensemble de ces unités ainsi que des espaces communs à travers la mise en place du nouveau concept urbain du groupe B&B (lobby en open-space, bar et vente de snacks...).



Cette nouvelle acquisition confirme la croissance de la SCPI Atream Hôtels, 1ère SCPI dédiée à l'immobilier touristique en Europe. Elle illustre par ailleurs la stratégie d'investissement d'Atream dans des murs d'hébergement touristique situés au sein d'écosystèmes dynamiques de la zone euro, notamment en Europe du Nord, et exploités dans le cadre de baux long terme par des enseignes solides.



" Cette nouvelle acquisition s'inscrit dans la poursuite de notre stratégie définie pour la SCPI Atream Hôtels et renforce ainsi son patrimoine immobilier dédié à l'industrie touristique, ce en consolidant le juste équilibre entre tourisme d'affaires et de loisirs ", a commenté Pascal Savary, Président d'Atream.