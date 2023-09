Le groupe immobilier commercial sud-africain Attacq a déclaré jeudi que son revenu distribuable annuel avait augmenté de 14,5 %, principalement en raison de l'augmentation du revenu d'exploitation du portefeuille de logements du groupe et de la baisse des coûts financiers.

Le propriétaire de Mall of Africa a déclaré que le revenu distribuable par action, l'une des principales mesures de la performance financière sous-jacente dans le secteur de l'immobilier coté, a augmenté à 71,9 cents au cours de l'exercice clos le 30 juin, contre 62,8 cents un an plus tôt.