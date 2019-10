Attaque à la préfecture-La droite cible le ministre de l'Intérieur

PARIS, 5 octobre (Reuters) - L'opposition de droite a demandé la convocation d'une commission d'enquête parlementaire et réclamé la démission du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, samedi, au lendemain de la décision du parquet national antiterroriste de se saisir de l'enquête sur l'attaque à la préfecture de police de Paris.

La piste terroriste est désormais privilégiée dans cette enquête en raison "d'indices de radicalisation" de l'homme qui a tué jeudi quatre policiers avant d'être abattu, a-t-on appris de source policière.

Parmi les indices en question figurent un échange de sms entre le suspect et son épouse et le fait qu'il a acheté jeudi matin le couteau en céramique avec lequel il a tué quelques heures plus tard quatre de ses collègues, selon des informations de presse.

L'affaire a aussi rebondi samedi sur le plan politique avec la mise en cause de Christophe Castaner par Les Républicains, premier groupe d'opposition à l'Assemblée Nationale.

"Le ministre de l'Intérieur nous a dit dans les premières minutes: 'Circulez il n'y a rien à voir!' (...) A-t-il voulu cacher la vérité ou bien est-il seulement incompétent? Il est discrédité pour poursuivre sa mission", a écrit le député Eric Ciotti sur son compte Twitter.

Un autre député LR, Guillaume Larrivé, candidat à la présidence du parti de droite, a jugé sur BFMTV "nécessaire que le ministre de l'Intérieur soit remplacé". "Il en va de la sécurité des Français", a-t-il affirmé.

Le cabinet de Christophe Castaner n'a pas immédiatement répondu aux sollicitations de Reuters.

Dans un communiqué, le syndicat Alternative Police CFDT a posé pour sa part la question de l'efficacité des mesures de suivi des policiers qui ont fait l'objet d'une signalisation pour radicalisation et souligné "l'urgence à s'attaquer à ce problème". (Tangi Salaün)