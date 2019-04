Attaque armée contre un ministère dans le centre de Kaboul

(.)

KABOUL, 20 avril (Reuters) - Un commando armé a attaqué samedi le siège du ministère afghan des Communications, dans le centre de Kaboul, à proximité de l'un des principaux hôtels de la capitale, a-t-on appris auprès des autorités.

Le Serena Hotel est l'une des rares établissements encore fréquenté par des visiteurs étrangers.

L'attaque, qui n'a pas été revendiquée, a débuté peu avant midi par une explosion à l'entrée du bâtiment abritant le ministère, suivie de coups de feu nourris.

D'après un porte-parole du ministère de l'Intérieur, le commando était composé d'au moins trois hommes armés. En début d'après-midi, a ajouté Nasrat Rahimi, deux d'entre eux au moins avaient été tués par les forces de sécurité et plus aucun coup de feu n'était tiré.

Pour autant, les autorités n'ont pas déclaré la fin de cette attaque qui fait suite à plusieurs mois d'un calme relatif dans Kaboul ayant coïncidé avec des discussions entre des représentants du gouvernement américain et des émissaires des taliban.

Une rencontre devait se tenir ce week-end à Doha, au Qatar, entre des représentants des taliban et une importante délégation de la classe politique et de la société civile afghanes. Elle a été annulée, les insurgés protestant notamment contre la présence dans la délégation de Kaboul de membres du gouvernement d'Ashraf Ghani, avec lequel ils refusent de discuter. (Abdul Qadir Sediqi, Rupam Jain et James Mackenzie Henri-Pierre André pour le service français)