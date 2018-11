Attaque imputée à l'EI dans une oasis du Sud libyen

BENGHAZI, Libye, 24 novembre (Reuters) - Un commando d'hommes armés a lancé une incursion vendredi dans une localité d'une oasis du Sud libyen, tuant neuf personnes et en enlevant plusieurs autres, ont rapporté des habitants. Les autorités ont imputé l'attaque aux djihadistes de l'Etat islamique (EI).

Les assaillants, dit-on de source militaire, ont occupé un poste de police de la localité de Tazerbo, au nord de Koufra, jusqu'à ce qu'ils en soient chassés par des habitants.

Un habitant a fait état de neuf tués et de dix blessés et a ajouté que le commando armé avait enlevé plusieurs policiers et civils.

Les djihadistes de l'EI ont mené plusieurs attaques contre des villes du Sud libyen depuis qu'ils ont perdu leur bastion de Syrte, sur la côte méditerranéenne, en 2016, et se sont repliés dans le désert. (Ayman al Warfalli; Eric Faye pour le service français)