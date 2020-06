Attaques contre Aramco-Les missiles d'"origine iranienne", selon l'Onu

NEW YORK, 12 juin (Reuters) - Les missiles de croisière utilisés lors des attaques contre des infrastructures pétrolières et un aéroport international saoudiens l'année dernière étaient d'"origine iranienne", a dit le secrétaire général de l'Onu, Antonio Guterres, au Conseil de sécurité dans un rapport que Reuters a consulté jeudi.

Il a déclaré que plusieurs éléments obtenus par les Etats-Unis lors de la saisie d'armes et de matériel en novembre 2019 et en février 2020 étaient aussi d'"origine iranienne".

Guterres, qui rend compte deux fois par an au Conseil de sécurité du respect de l'embargo sur les armes imposé à l'Iran et d'autres restrictions consécutives à l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien, a indiqué que l'Onu a examiné des débris d'armes utilisées lors des attaques contre des infrastructures pétrolières d'Aramco en mai et septembre 2019 et contre l'aéroport international d'Abha en juin dernier.

Certains éléments ont des traits de fabrication similaires à ceux produits par une entité commerciale d'Iran, et plusieurs ont été livrés au pays entre février 2016 et avril 2018, a ajouté Guterres, notant qu'il pourrait y avoir eu non-respect des résolutions adoptées en 2015 par le Conseil de sécurité.

Aucun commentaire n'a été obtenu dans l'immédiat auprès de la mission diplomatique iranienne aux Nations unies.

Washington pousse pour que les 15 membres du Conseil de sécurité prolongent l'embargo sur les armes visant Téhéran qui doit expirer en octobre, une mesure à laquelle la Russie et la Chine - qui ont droit de veto au Conseil - ont déjà fait part de leur opposition. (Michelle Nichols; version française Jean Terzian)