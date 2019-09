Attaques de drones-Il semble que l'Iran soit responsable, dit Trump

(Actualisé avec déclaration sur la hausse des cours du pétrole)

WASHINGTON, 16 septembre (Reuters) - Il semble que l'Iran soit responsable des attaques qui ont visé ce week-end des installations pétrolières saoudiennes, a déclaré lundi Donald Trump.

Les bombardements ont été revendiqués par les Houthis, mouvement chiite pro-iranien qui tient la majeur partie du territoire yéménite, mais, d'après la coalition sous commandement saoudien qui les combats depuis 2015, les premiers éléments de l'enquête montrent que ce sont des armes iraniennes qui ont été utilisées.

Plusieurs membres de l'administration américaine, dont le secrétaire d'Etat Mike Pompeo, les ont imputés à Téhéran, qui nie toute responsabilité. Le président iranien Hassan Rohani a parlé lundi d'un acte de "légitime défense" de la part des Yéménites.

Donald Trump a dit avoir beaucoup de moyens de réagir, mais a refusé de dire lesquels et a jugé qu'il n'y avait pas d'urgence. Les Etats-Unis peuvent apporter leur aide à l'Arabie saoudite, mais ne lui ont pas promis leur protection, a poursuivi le président, qui a en outre minimisé la hausse des cours du pétrole.

"Ils n'ont pas beaucoup augmenté et nous avons des réserves de pétrole stratégiques qui sont énormes. Nous pouvons en libérer un peu et d'autres pays (...) peuvent être un peu plus généreux, ce qui les fera redescendre. Ce n'est pas un problème", a-t-il ajouté. (Steve Holland, Jean-Philippe Lefief pour le service français)