Attaques de drones contre des installations pétrolières saoudiennes

* Les opérations ont été revendiquées par les Houthis du Yémen

* Mike Pompeo accuse l'Iran des attaques

* La production pétrolière a été perturbée

* Ryad doit s'adapter à la menace aérienne (.)

par Stephen Kalin et Rania El Gamal

RYAD, 15 septembre (Reuters) - Deux installations de la compagnie pétrolière saoudienne Aramco, dont le plus grand site mondial de transformation de brut, ont été attaquées samedi par des drones dans l'est de l'Arabie saoudite, provoquant des incendies maîtrisés et une perturbation de la production.

Les attaques ont été revendiquées par le mouvement yéménite Houthi. Un porte-parole du mouvement a déclaré à la chaîne de télévision Al Masirah que les attaques de ce genre allaient s'intensifier.

Selon la chaîne, une dizaine de drones ont été utilisés pour cette double opération menée dans les provinces saoudiennes d'Abkaïk et Khouraïs, au sud-ouest de Dhahran, à un millier de kilomètres de Sanaa, la capitale du Yémen contrôlée depuis cinq ans par les Houthis.

Le ministre saoudien de l'Energie, le prince Abdoulaziz ben Salman, a déclaré dimanche que les attaques avait provoqué l'interruption partielle de la production de pétrole brut et de gaz de la compagnie Aramco.

Selon le ministre, cité par l'agence officielle saoudienne SPA, 5,7 millions de barils par jour sont concernés, soit près de la moitié de la production saoudienne, ou 5% du commerce quotidien mondial du pétrole.

La direction d'Aramco a indiqué qu'aucune victime n'était à déplorer. Selon un journaliste de Reuters, l'incendie à Abkaïk semblait avoir été maîtrisé en début de soirée.

POMPEO ACCUSE L'IRAN

Le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo a accusé l'Iran d'être responsable des attaques de drone contre des installations pétrolières saoudiennes.

"Téhéran est derrière une centaine d'attaques contre l'Arabie saoudite tandis que (le président Hassan) Rohani et (son ministre des Affaires étrangères Mohamad Javad) Zarif prétendent s'engager dans la diplomatie", écrit-il sur Twitter.

"Au milieu de tous ces appels à une désescalade, l'Iran vient de lancer une attaque sans précédent contre l'approvisionnement énergétique de la planète."

Selon l'agence SPA, Donald Trump, lors d'une conversation téléphonique avec le prince héritier Mohamed ben Salman, a déclaré que les Etats-Unis étaient prêts à coopérer avec l'Arabie saoudite pour "garantir sa sécurité".

L'administration américaine s'est dit prête à exploiter les réserves pétrolières d'urgence des Etats-Unis si nécessaire pour compenser toute perturbation des marchés pétroliers après cet acte d'agression, a déclaré la porte-parole du secrétaire à l'Energie.

Abkaïk se trouve à une soixantaine de kilomètres au sud-ouest du QG d'Aramco à Dhahran. "Une attaque couronnée de succès contre Abkaïk serait pour le marché pétrolier et l'économie mondiale l'équivalent d'une grave attaque cardiaque", estime Bob McNally, ancien du Conseil national de sécurité de la Maison blanche lors de la guerre d'Irak en 2003 et qui dirige aujourd'hui le Rapidan Energy Group.

Le site d'Abkaïk traite le brut extrait à Ghawar, un super-gisement pétrolier conventionnel sans équivalent dans le monde, et alimente les terminaux de Ras Tanura et Juaymah.

A Khouraïs se trouve le deuxième plus grand gisement pétrolier saoudien.

"PENDANT LONGTEMPS, LES SAOUDIENS N'ONT JAMAIS

VRAIMENT CRAINT QUE LEURS INSTALLATIONS PÉTROLIÈRES

SERAIENT FRAPPÉES DEPUIS LE CIEL"

Dans un communiqué, la coalition militaire sous commandement saoudien qui combat les Houthis indique que "des investigations sont en cours pour déterminer les responsables de la préparation et de l'exécution de ces attaques terroristes".

Les mesures nécessaires seront prises pour "protéger les ressources de la nation, la sécurité internationale de l'énergie et assurer la stabilité de l'économie mondiale", ajoute le colonel Turki al Malki, porte-parole de la coalition.

L'Arabie saoudite a pris la tête en mars 2015 d'une coalition militaire sunnite combattant les Houthis, proches de l'Iran chiite.

Ryad accuse Téhéran d'utiliser la rébellion yéménite comme un outil d'une politique de déstabilisation du Moyen-Orient.

Dans un tweet agrémenté du mot-dièse #Aramco, le général iranien Qassem Soleimani, qui dirige la Force Al Qods, unité d'élite des Gardiens de la révolution islamique chargée des opérations extérieures, a salué samedi la "résistance" des Houthis.

Les Houthis ont déjà procédé à des attaques au drone ou à des tirs de missiles contre le territoire saoudien. Le mois dernier, le gisement de Chaïbah a été pris pour cible. En mai, des stations de pompage avaient été visées.

"C'est une situation relativement nouvelle pour les Saoudiens", analyse Kamran Bokhari, directeur du Center for Global Policy basé à Washington, qui rappelle que les dispositifs de sécurité étaient plutôt conçus pour parer des attaques à la voiture piégée.

"Pendant longtemps, ils n'ont jamais vraiment craint que leurs installations pétrolières seraient frappées depuis le ciel", ajoute-t-il. (avec Tuqa Khalid et Parisa Hafez à Dubaï Tangi Salaün, Henri-Pierre André et Arthur Connan pour le service français)