MOSCOU (Reuters) - Des drones ont attaqué mercredi deux raffineries situées dans la région de Krasnodar, près d'un des premiers ports exportateurs de pétrole de Russie, provoquant un incendie dans l'une d'elles mais aucun dégât dans la seconde, selon les autorités russes.

Une première attaque a visé vers 01h00 GMT la raffinerie d'Afipsky et provoqué un départ de feu qui a par la suite été éteint, selon le gouverneur de la région de Krasnodar, Veniamine Kondratiev.

La raffinerie est située à 80 km à l'est de Novorossiisk, port de la mer Noire par lequel transite une part importante de la production russe de brut, et très loin de la ligne de front avec l'Ukraine.

L'autre attaque a visé la raffinerie d'Ilsky, située à une soixantaine de kilomètres de Novorossiisk, selon l'agence Ria qui cite des responsables locaux.

L'armée ukrainienne multiplie depuis quelques semaines les attaques dans la profondeur pour désorganiser la logistique et l'approvisionnement de l'armée russe avant de lancer une vaste contre-offensive visant à reprendre le plus possible de territoires.

Kyiv ne revendique cependant jamais officiellement les attaques menées en territoire russe.

(Rédigé par Guy Faulconbridge à Moscou et Lidia Kelly à Melbourne, version française Tangi Salaün, édité par Kate Entringer)