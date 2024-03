* Deux morts dans un tir de missile à Belgorod

* Une raffinerie incendiée dans la région de Samara

* Poutine accuse l'Ukraine de vouloir perturber l'élection

MOSCOU, 16 mars (Reuters) - Un missile ukrainien a fait deux morts dans la région de Belgorod et une attaque distincte à l'aide d'un drone a provoqué un incendie dans une raffinerie de pétrole dans celle de Samara samedi, au deuxième jour de l'élection présidentielle en Russie.

Quasiment assuré de remporter un nouveau mandat de six ans à l'issue de ce scrutin organisé sur trois jours, Vladimir Poutine a accusé l'Ukraine de chercher à perturber les opérations de vote en Russie un peu plus de deux ans après le début de l'invasion de son voisin par cette dernière.

Dans la région de Belgorod, où les attaques transfrontalières en provenance d'Ukraine sont désormais régulières, un homme et une femme ont été tués par un tir de missile, a dit le gouverneur Viatcheslav Gladkov. Sur une vidéo obtenue par Reuters, on peut voir des flammes et entendre des sirènes d'alerte aérienne dans les rues vides de la ville de Belgorod.

Le ministère russe de la Défense a déclaré que ses troupes avaient repoussé des tentatives d'infiltration ukrainiennes dans la région de Belgorod. Viatcheslav Gladkov a annoncé que, étant donné "la situation actuelle", les écoles seraient fermées lundi et mardi dans la majeure partie de la région et que les centres commerciaux dans la ville même de Belgorod le seraient également dimanche et lundi.

Dmitri Azarov, gouverneur de la région de Samara à environ 850 km au sud-est de Moscou, a déclaré que la raffinerie de Syzran était en feu mais qu'une deuxième attaque sur une autre raffinerie avait été repoussée. L'incendie à Syzran a finalement été maîtrisé en milieu de journée, ont rapporté les agences de presse russes.

L'Ukraine a multiplié les frappes en territoire russe cette semaine, en visant particulièrement les raffineries de pétrole.

LA VICTOIRE ANNONCÉE DE POUTINE PAS MENACÉE

Ces attaques ne menacent toutefois pas la réélection attendue de Vladimir Poutine, au pouvoir depuis fin 1999 en tant que président et une parenthèse de Premier ministre.

Aucun des trois autres candidats autorisés à se présenter n'est susceptible de contester sa victoire annoncée et ses principaux opposants sont en prison ou en exil, le premier d'entre eux, Alexeï Navalny, étant mort en détention le mois dernier.

Le Kremlin espère une participation élevée pour prouver le soutien de la population russe à son président.

Elle a franchi la barre des 40% en début d'après-midi du deuxième jour de vote. Les taux les plus élevés, près de 70%, ont été signalés dans la région de Belgorod, frontalière de l'Ukraine, et dans les territoires ukrainiens contrôlés par la Russie.

Le parti Russie unie, soutien de Vladimir Poutine, a déclaré samedi être victime d'une vaste attaque informatique par déni de service (DDoS).

Un responsable du secteur des télécoms en Russie, cité par l'agence officielle RIA, a déclaré que les attaques informatiques contre le pays avaient atteint un niveau "sans précédent". Il a mis en cause l'Ukraine et ses soutiens occidentaux et déclaré qu'une partie de ces activités avaient été reliées à des adresses IP en Europe de l'Ouest et en Amérique du Nord.

Quelques actes de contestation ont perturbé les opérations de vote vendredi au premier jour du scrutin avec notamment le déversement de liquide teinté dans des urnes et le jet d'un cocktail Molotov contre un bureau de vote.

Ella Pamfilova, la cheffe de la commission électorale, a qualifié les auteurs de ces actes de "salauds" et déclaré qu'ils risquaient jusqu'à cinq ans de prison.

(Rédaction de Reuters, rédigé par Mark Trevelyan et Felix Light, version française Bertrand Boucey)