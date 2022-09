Atteint un sommet de plus d'une semaine grâce à la faiblesse du dollar et des prix du pétrole

La roupie se négociait à 79,6350 par dollar américain, à 0502 GMT, contre 79,71 lors de la session précédente. La monnaie locale avait atteint 79,57 plus tôt dans la session.

Pour la semaine, la roupie a gagné environ 0,2 % et se dirige vers sa meilleure performance en sept semaines.

L'indice du dollar a baissé de 0,8 % à 108,84 et s'apprête à connaître sa pire session en un mois. L'indice avait grimpé à près de 110,80 en début de semaine, son plus haut niveau en 20 ans.

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent oscillaient autour de 89,50 $, perdant environ 18 % depuis le début du mois d'août.

La baisse des prix du pétrole et un dollar plus faible "sont suffisants" pour que les traders ajoutent des positions spéculatives courtes sur la roupie, a déclaré Anindya Banerjee, responsable de la recherche - fx et taux d'intérêt chez Kotak Securities.

Les entrées d'actions étrangères se maintiennent bien et c'est une autre nouvelle positive pour la roupie, a déclaré Banerjee.

Les investisseurs étrangers ont acheté pour environ 350 millions de dollars d'actions indiennes jusqu'à présent ce mois-ci, après avoir acheté pour 6,5 milliards de dollars en août, selon les données de la NSDL.

L'euro a été la principale raison du repli de l'indice dollar. La Banque centrale européenne a relevé jeudi son taux d'intérêt directeur de 75 points de base et a déclaré qu'elle prévoyait de continuer à augmenter les taux pour freiner la demande, en donnant la priorité à la lutte contre l'inflation.

Pendant ce temps, les primes à terme de la roupie ont chuté, le rendement implicite à 1 an glissant à 2,88%, lesté par une Réserve fédérale faucon et une baisse des prix du pétrole.

Les contrats à terme euro-rupee et autres croisements de roupies négociés sur le NSE ont augmenté. Les contrats à terme dollar-rupee ont légèrement baissé et l'intérêt ouvert sur ces contrats a légèrement diminué.

Les actions indiennes ont progressé, suivant une hausse des contrats à terme sur actions américaines et des pairs asiatiques.