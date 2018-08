Attendu en légère hausse, le CAC 40 devrait rester attentiste avant Powell

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Ayant déjà progressé de 1,4% depuis vendredi dernier, le CAC 40 pourrait démarrer la dernière séance de la semaine en légère progression, même si un certain attentisme devrait prévaloir avant le discours que prononcera le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, dans la journée. Selon les contrats à terme d'IG, l'indice phare parisien pourrait grappiller moins d'une dizaine de points à l'ouverture. L'absence d'indicateurs majeurs ou de publications d'entreprises n'incite guère non plus les investisseurs à prendre des positions nouvelles dans quelque sens que ce soit. La bonne tenue des cours pétroliers pourrait contribuer à maintenir le secteur à flot, tandis que le relèvement à "neutre" de l'avis de Goldman Sachs sur Valeo pourrait profiter au titre de l'équipementier. (gbayre@agefi.fr) ed: LBO

