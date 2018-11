Attentat à la voiture piégée à Mossoul, cinq morts et 14 blessés

BAGDAD, 8 novembre (Reuters) - Un attentat à la voiture piégée a fait au moins cinq morts et 14 blessés mercredi à proximité d'un restaurant de Mossoul, dans le nord de l'Irak, a-t-on déclaré de sources médicales.

La ville, qui a été reconquise l'an dernier aux djihadistes de l'Etat islamique, a été la cible de plusieurs attentats ces derniers mois, dont un qui a coûté la vie à six personnes en octobre. Les djihadistes s'en sont pris aussi à des objectifs de la police et de l'armée dans le centre et le nord de l'Irak. (Salih Elias; Eric Faye pour le service français)