Attentat de Bogota-La Colombie demande à Cuba d'arrêter des chefs de l'ELN

BOGOTA, 19 janvier (Reuters) - Le président colombien Ivan Duque a déclaré vendredi que l'Armée de libération nationale (ELN), un groupe rebelle marxiste, était responsable de l'attentat à la voiture piégée contre une école de police de Bogota qui a fait jeudi 21 morts et 68 blessés, selon le dernier bilan communiqué vendredi par les autorités.

Dans une allocution à la nation colombienne, Ivan Duque a demandé à Cuba de procéder à l'arrestation de dix commandants de l'ELN qui se trouvent actuellement à La Havane pour des pourparlers de paix entamés avec l'ancien président Juan Manuel Santos en février 2017 et suspendus depuis par l'actuel chef de l'Etat.

"Le groupe terroriste ELN est l'auteur de cette attaque odieuse, qui a été préparée des mois à l'avance. Pour tous les Colombiens, il est clair aujourd'hui que l'ELN n'a aucune volonté réelle de paix", a-t-il déclaré.

Ivan Duque a précisé avoir mis fin à l'autorisation spéciale permettant à une délégation de l'ELN de se déplacer librement à Cuba.

Aucun commentaire n'a été effectué dans l'immédiat par le gouvernement cubain.

L'ELN n'a pas revendiqué l'attaque et n'a diffusé aucun communiqué depuis que celle-ci s'est produite.

L'attentat, qui renvoie la Colombie à son passé de violences, a eu lieu dans l'enceinte de l'académie de police General Santander, dans le sud de la capitale. D'après les autorités, la voiture, qui transportait une charge de 80 kg de pentolite, un explosif très puissant, a forcé plusieurs barrages de sécurité.

Le conducteur du véhicule, Jose Aldemar Rojas, a été tué dans l'explosion. D'après la station de radio Caracol, un autre suspect a été arrêté.

Selon le ministre de la Défense, Rojas, aussi connu des services de sécurité sous ses noms de guerre d'El Mocho ou de Kiko, était un expert en explosifs de l'ELN.

Guillermo Botero a ajouté que l'attentat était en préparation depuis une dizaine de mois.

Le précédent attentat majeur commis en Colombie remontait à janvier de l'année dernière, quand les guérilleros de l'ELN avaient fait exploser une bombe dans la ville portuaire de Barranquilla, tuant cinq policiers et faisant des dizaines de blessés.

Ivan Duque n'avait à l'époque pas encore été élu à la tête de la Colombie et le gouvernement de Bogota venait de conclure un accord de paix avec les Forces armées révolutionnaires de Colombie (Farc) après 52 ans de lutte armée. (Helen Murphy, Luis Jaime Acosta et Nelson Bocanegra; Henri-Pierre André, Tangi Salaün et Jean Terzian pour le service français)