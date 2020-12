Attention aux accidents idiosyncrasiques et aux zombies dans le High Yield, prévient Octo AM 22/12/2020 | 16:33 Envoyer par e-mail :

L'indice crossover, représentant approximativement le marché des obligations spéculatives liquides a, comme l'Investment Grade, largement profité des largesses des banques centrales tout en conservant une prime d'une cinquantaine de points de base sur ses plus bas de début 2020, observe Matthieu Bailly, directeur général délégué et gérant obligataire d'Octo AM. Pour lui, vu les montants d'acquisitions d'obligations corporates attendues par les banques centrales, combinées à la recherche de rendement des grands investisseurs, on peut imaginer des records à la baisse dans les mois à venir.



Attention cependant aux accidents idiosyncrasiques, certains corporates étant, après un an de crise sanitaire et d'activité en berne, au bord de la rupture, prévient l'expert.



Aussi, assène-t-il, diversification et sélectivité seront donc d'autant plus importantes en 2020, qui n'a fait que repousser la réalité à demain.



Matthieu Bailly fait d'ailleurs observer que le taux de défaut des entreprises s'est révélé finalement plus bas en 2020 que par le passé! "Quand on parle des entreprises zombies qui profitent de la situation, nous sommes ici en plein cœur du sujet, puisque les largesses financières ont permis à des entreprises qui auraient dû faire défaut en 2020 sans crise sanitaire, de continuer à exister grâce à la crise! Un danger donc à surveiller en 2021", conclut le gérant.





